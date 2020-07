Affidereste 209 miliardi a questi due?

[embedded content]

00:00 Tutti i commenti sulla vicenda europea a partire da quelli entusiastici del Corriere della Sera, a quelli più ragionati di Repubblica, fino ai più ostili di Verità e Libero.

03:30 Alla fine anche i paesi frugali hanno portato a casa il risultato.

05:40 Massimo Franco sul Corriere trasuda amore per il governo in ogni riga…

07:10 Il trionfalismo di Mario Monti sull’accordo europeo.

08:30 Toc toc: il primo fu l’ex ministro Tremonti a chiedere gli eurobond…

09:30 La foto di Casalino e Conte sul tappeto rosso…

10:00 E Luigi Di Maio intervistato dice che è merito della squadra e non solo del premier. La sondaggista Ghisleri sostiene sulla Stampa che Conte ha guadagnato consenso ma l’Italia su di lui si divide.

11:45 Ho paura a far gestire questi 209 miliardi a Conte…

13:33 Ennesima intervista di Ernesto Maria Ruffini, capo dell’Agenzia delle Entrate, che dice come vuole modificare i pagamenti per le partite Iva mentre c’è la rivolta dei commercialisti.

14:38 Milano si fa slow… un’altra minchiata!

15:33 Da leggere assolutamente il fantastico articolo di Federico Rampini, nascosto da Repubblica, che spiega come il numero Times abbia fatto un’indagine in cui dimostra come la sanità europea che tanto si vanta della sua eccellenza sia stata molto peggiore di quella americana. Il pregiudizio eurocentrico non fa vedere un dato di fatto e cioè che con il Covid sono morti in percentuale più in Europa che in America.

16:53 Nel frattempo il ministro Lamorgese vuole le mascherine obbligatorie per tutti i giovani e all’aperto. Ma non ci penso proprio!

