Afghanistan: attacco a Jalalabad, almeno 4 morti

Condividi l'articolo









Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco a Jalalabad, in Afghanistan. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell’Emirato islamico.

Secondo altri media internazionali tra le vittime ci sarebbe anche Sayed Maroof Sadat l’ex portavoce della Direzione per l’ agricoltura del Nangarhar, la regione al confine con il Pakistan insanguinata dagli attacchi dell’Isis-k. Tra i feriti ci sarebbe anche il figlio di Sadat. Finora nessun gruppo ha rivendicato l’attentato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte