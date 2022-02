Afroamericano ucciso da agenti, nuove proteste a Minneapolis

Condividi l'articolo

Oltre mille persone sono scese in piazza ieri sera a Minneapolis per protestare contro l’uccisione di Amir Locke, il 22/enne afroamericano ucciso a sangue freddo dalla polizia mentre era assopito sul divano durante una perquisizione domiciliare senza preavviso, di cui pero’ non era il destinatario. La manifestazione e’ stata rumoroso ma pacifica, con slogan come “no justice, no peace” e ‘Black lives matter”. Ma anche critiche al sindaco dem Jacob Frey per non aver mantenuto la promessa di sospendere le controverse perquisizioni senza preavviso (“no knock warrants”) e richiedste di dimissioni del capo della polizia. Intervenendo alla protesta, il padre della vittima, Andrea Locke, ha chiesto 22 giorni di pace, tanti quanti gli anni del figlio. “Non siamo teppisti anti polizia”, ha spiegato. La vittima era incensurata e aveva con se’ una pistola che deteneva legalmente. (ANSA).



