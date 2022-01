Agenti feriti a Taranto: 4 capi d’accusa per l’arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – TARANTO, 23 GEN – Sono quattro i capi d’accusa

contestati a Leo Varallo, di 42 anni, l’ex vigilante e

buttafuori che ieri mattina a Taranto ha sparato contro una

Volante della Polizia, ferendo due agenti, in modo non grave,

dopo aver tentato di impossessarsi di una Porsche Cayenne da una

concessionaria di auto della zona. L’uomo, bloccato subito dopo

l’agguato, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per duplice

tentativo di omicidio, tentata rapina, porto illegale di arma fa

fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. L’ex guardia giurata ha

utilizzato una pistola calibro 9, sparando una decina di colpi.

Nelle prossime ore è atteso l’interrogatorio di convalida da

parte del gip del Tribunale di Taranto. Uno degli agenti feriti,

colpito di striscio a una mano, è stato dimesso dall’ospedale.

L’altro, raggiunto a un braccio e a un fianco, è tenuto ancora

in osservazione ma le sue condizioni generali sono buone. Con un

selfie dal lettino del “Santissima Annunziata” i due poliziotti

hanno voluto rassicurare quanti avevano espresso preoccupazione

per il loro stato di salute dopo aver visto la terribile scena

dell’agguato ripresa da una telecamera di videosorveglianza

della zona e dai telefonini dei passanti e poi postata sui

social network. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte