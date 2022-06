Agenti recuperano giocattolo bimbo, mamma ringrazia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GIU – Una lettera di ringraziamento alla

Questura di Bologna è stata inviata dalla mamma di un bambino al

quale, qualche giorno fa, alcuni poliziotti hanno recuperato un

giocattolo, finito in un tombino in piazza Galvani, nel centro

storico. Il bimbo stava aspettando di cominciare con i genitori

la visita guidata alla basilica di San Petronio e ha cominciato

a piangere quando il giocattolo gli è caduto nel tombino. “Tre

poliziotti vedendo la scena – racconta la donna – si sono

fermati e non solo hanno cercato di consolarlo ma si sono

adoperati per aiutarci, recuperando il giocattolo e regalando il

sorriso a mio figlio.” La madre spiega che il bambino ha 10 anni

ma purtroppo non parla, quindi non ha potuto esprimere tutta la

sua gioia per il gesto. “Ci provo io attraverso una breve storia

scritta con le immagini”, conclude la donna, che insieme alla

lettera ha inviato un disegno per ringraziare i poliziotti.

(ANSA).



