Aggiornamento dati epidemia in Emilia Romagna: su 6.066 tamponi processati sono 1.283 i nuovi casi positivi di oggi

Il bollettino Covid di oggi 27 dicembre, in Emilia Romagna, registra un calo dei contagi e del rapporto tra nuovi positivi e tamponi, sceso al 21,1%. Va però ricordato che il dato non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l’esito positivo è spesso atteso.

Si tratta dunque di un campione ristretto, molto specifico e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile. Ieri era balzato improvvisamente al 30,4%, era il 19,6% il giorno di Natale, il 10,6% il 24, il 6,3% il 23 e addirittura il 5,8% il 22 dicembre.

Sono 1.283 i nuovi contagi di oggi, trovati processando 6.066 tamponi.