Aggiornamento meteo Emilia Romagna

Caldo in aumento in questo Lunedì 27 Luglio: i termometri sulle zone pianeggianti e di prima collina della regione fanno segnare punte fino a +32°/+33°?

Lungo la fascia costiera non si va oltre i +28° per merito delle brezze marine che soffiano sempre durante il pomeriggio in condizioni anticicloniche.

