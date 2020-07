AGGIORNAMENTO METEO EMILIA ROMAGNA

Temporali in formazione su Appennino e fascia pedecollinare della regione: i nuclei più intensi sono in atto su interno parmense, interno modenese e colline forlivesi.

Tali sistemi temporaleschi, noti come “temporali di calore”, non avranno alcun effetto in termini di calo termico e difficilmente sconfineranno verso le vicine zone di pianura.

www.centrometeoemiliaromagna.com