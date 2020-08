AGGIORNAMENTO METEO IN ROMAGNA

Il tempo sul nostro territorio Romagnolo non subirà variazioni di rilievo nei prossimi giorni, questo almeno fino a metà della prossima settimana.

Sul bacino del Mediterraneo sarà presente un’alta pressione di origine subtropicale che, con il suo promontorio in quota che si allungherà fino alla penisola Scandinava, ci proteggerà dalle perturbazioni atlantiche favorendo un tempo stabile, soleggiato e con temperature che si porteranno di qualche grado sopra la norma del periodo.

Il quadro completo quindi fino a metà della prossima settimana vedrà un tempo soleggiato solcato al più da modesta nuvolosità di passaggio a sviluppo diurno specie sui rilievi appenninici con le temperature massime che andranno a posizionarsi intorno a +35° sulle pianure interne, mentre intorno a +30° saranno i valori lungo le coste dove le brezze di mare daranno più sollievo. Il mare risulterà nel complesso poco mosso.

Per il fine settimana successivo, quindi per la giornata di Ferragosto, una prima linea di tendenza sul nostro territorio non vedrà attualmente significativi cambi del tempo con temperature che si manterranno al di sopra delle medie mentre da valutare solamente l’ipotesi di un parziale aumento della nuvolosità dai quadranti sudoccidentali, di richiamo da una possibile discesa di un centro depressionario dal nord Atlantico fin verso la penisola Iberica che richiamerà correnti più umide. Ovviamente, vista la distanza temporale che ci separa, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti.

In grafica la situazione sinottica prevista dalle Ensemble Reading tra Martedì 11 e Mercoledì 12 Agosto.