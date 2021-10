Aggiornate linee guida per attività bi base e motoria

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 05 OTT – Sono state pubblicate le nuove linee

guida per lo sport di base e l’attività motoria che – secondo il

dipartimento per lo Sport – recepiscono il Dl 127/21 in

riferimento alla Certificazione Verde COVID-19 per i lavoratori

del settore privato e le indicazioni del Comitato

tecnico-scientifico sull’indice di affollamento in piscina. La

sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, informa che

l’incontro di oggi fra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e

il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia,

s’inserisce nel percorso di riforma. Il Dl 21 settembre

individua misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del

lavoro con l’estensione dell’ambito applicativo della

certificazione e al rafforzamento dello screening. Interessano

il mondo sportivo le misure degli artt. 3, 6 e 8. Dal 15 ottobre

al 31 dicembre, a chiunque svolge una attività lavorativa nel

settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi

in cui la predetta attività è svolta, di esibire su richiesta il

Green Pass. La richiesta non si applica a soggetti esenti dai

vaccini. L’art.6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e

Salute, ma non utilizzate, per pagare le indennità ai

collaboratori sportivi sono riscritte entro il 15/10 all’entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50% al

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo

e per il restante 50% al Fondo per il rilancio del sistema

sportivo, amministrati entrambi dal Dipartimento per lo sport. L’art.8, stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Cts

esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e

protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali,

sportive, sociali e ricreative.

Quanto all’incontro Orlando-Sibilia, “rientra nel percorso di

riforma – sottolinea Vezzali – che vede, al momento,

l’attivazione di un tavolo di esperti che stanno valutando i

numerosi contributi giunti da più parti, tra cui anche da parte

della stessa Lnd. Quello del lavoro sportivo è infatti un tema

assai importante su cui si fonda il futuro dello sport di base e

di cui, oggi, il ministro Orlando ha avuto modo di constatare il

grande valore”. (ANSA).



