++ Aggredisce e sfregia parroco, arrestato per tentato omicidio

Condividi l'articolo









(ANSA) – PARMA, 14 OTT – Ha aggredito brutalmente il

sacerdote della parrocchia che lo ospita in canonica – dopo un

rimprovero per il volume alto della musica che ascoltava –

prendendolo a calci, pugni e colpendolo anche con un coltello,

col quale gli ha sfregiato in modo profondo anche il volto.

L’aggressore, un 57enne, è stato arrestato dai carabinieri con

le accuse di tentato omicidio, lesioni gravissime e sfregio

permanente del viso, uno delle nuove figure delittuose

introdotte dalla normativa del ‘Codice rosso’. La vittima è don

Mario, il parroco di Santa Maria Annunziata di Fidenza (Parma),

ricoverato in condizioni serie. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte