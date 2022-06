“Aggredite i 5S? Effetto boomerang”. L’ira di Casalino

Condividi l'articolo

Gli attacchi contro il Movimento Cinquestelle provenienti dai media nazionali e dalle altre forze politiche non faranno altro che causare un effetto inverso, rafforzando la compagine grillina.

A esserne convinto è Rocco Casalino, ex portavoce dell’attuale presidente del Movimento Giuseppe Conte ai tempi in cui soggiornava a Palazzo Chigi. “C’è solo una cosa generale che posso dire, dal punto di vista di esperto della comunicazione” , spiega infatti quest’ultimo a ‘Controcorrente’, e cioè che “quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti, in maniera così esagerata e così falsa, secondo me alla fine l’effetto è boomerang” .

Tutta questa bufera mediatica, secondo Casalino, potrebbe quindi portare come risvolto a “un vantaggio per quella forza politica, perché c’è un attacco, un’aggressione verso il Movimento 5 stelle che mi sembra un pò esagerata” . L’attacco di cui parla a Retequattro l’ex portavoce di Conte, come tiene precisare lui stesso dinanzi alle telecamere, non è quello fatto nei giorni scorsi dall’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Mi riferisco ai media, agli altri partiti” .

Per quanto concerne, invece, i problemi emersi negli ultimi giorni all’interno del partito, Rocco Casalino preferisce non pronunciarsi e si dice, al contrario, stupito per essere stato tirato ancora una volta in ballo su questioni che non lo riguardano direttamente. “Ormai il Movimento ha una struttura ben chiara” , puntualizza il capo della Comunicazione della compagine grillina, “ci sono gli organi politici, c’è il Consiglio nazionale, quindi chiederei di non tirarmi sempre in mezzo. Io non lo so perché leggo continuamente il mio nome sui giornali” . L’ex portavoce di Conte preferisce tagliare corto anche quando gli viene chiesto se in lui non alberghi il desiderio di tornare a Palazzo Chigi al fianco dell’attuale presidente del Movimento CinqueStelle. “Ho il sogno di andare al mare ad agosto, questi sono i miei sogni” , ironizza Casalino, che sceglie di non pronunciarsi neppure circa l’eventualità di un ritorno anticipato alle urne. “Mi lasci tranquillo, buon lavoro” , chiosa il capo della Comunicazione del M5S.

