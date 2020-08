Aggrediti da cane nel Bolognese, bimbo non in pericolo

(ANSA) – BOLOGNA, 20 AGO – “Il bambino ferito in modo più

grave è stato operato in diversi punti e, dalle informazioni che

ho, sembra che non sia in pericolo di vita. È stato aggredito

anche al viso, ha subito interventi di ricostruzione pesanti”.

Così il sindaco di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese,

Lorenzo Pellegatti all’ANSA ha dato un aggiornamento sulle

condizioni del bambino di 6 anni ferito ieri pomeriggio insieme

al fratello gemello, che ha riportato ferite più lievi, da due

rottweiler.

I cani, da una prima ricostruzione dei Carabinieri di San

Giovanni in Persiceto, sono scappati da una casa e hanno

aggredito i fratellini che giocavano nel cortile dell’abitazione

vicina. Feriti, nel tentativo di fermarli, anche il nonno dei

bambini 70enne e il proprietario dei cani di 67 anni. Tutti sono

stati portati all’Ospedale Maggiore, rimane ricoverato anche il

gemello che ha riportato ferite più lievi.

Il proprietario dei due cani è stato denunciato per lesioni

gravi e omessa custodia di animali. (ANSA).



—

