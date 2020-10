Aggressione a forze ordine in controlli Covid, 2 vigili feriti

(ANSA) – LIVORNO, 21 OTT – Due agenti della polizia

municipale feriti e finiti al pronto soccorso, uno con alcune

costole fratturate e 20 giorni di prognosi e l’altro refertato

con sette giorni, sono il bilancio della folle aggressione alla

pattuglia della polizia municipale e a tre auto di carabinieri

che erano intervenute nel tardo pomeriggio di ieri a Livorno in

piazza Attias dopo una segnalazione di assembramento. I

carabinieri hanno poi denunciato alla procura dei minori di

Firenze un 17/enne per resistenza e rifiuto di fornire le

proprie generalità che è stato anche multato con 400 euro dato

che non indossava la mascherina. Sono tuttora in corso le

indagini per identificare gli altri ragazzi, in tutto sarebbero

una cinquantina, che si sono resi responsabili dell’aggressione

agli agenti e dei danneggiamenti alle auto delle forze

dell’ordine. (ANSA).



—

