Aggressione e rapina in un parco, individuati tre minorenni

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAR – Sono stati individuati dai

carabinieri tre giovani bolognesi di 15,16 e 17 anni che,

secondo gli accertamenti condotti con il coordinamento della

Procura per i minorenni, il pomeriggio dello scorso 23 gennaio,

in un parco nel Bolognese, hanno aggredito e derubato due

ventenni. I tre, insieme ad altri, hanno sorpreso le vittime che

erano sedute su una panchina nell’area verdi di via Bettini a

Quarto Inferiore a Granarolo dell’Emilia.

Con il volto nascosto dalle mascherine e dalle felpe,

brandendo un coltello, il gruppo ha spinto a terra uno dei due

ventenni, l’altro è stato bloccato e picchiato e gli è stato

rubato lo zaino.

Per quest’ultimo, medicato al pronto soccorso, 10 giorni di

prognosi. Le indagini hanno individuato i tre giovani, ritenuti

responsabili di rapina aggravata in concorso e lesioni

personali: nei loro confronti i carabinieri hanno eseguito il

provvedimento cautelare, disposto dal Gip del Tribunale per i

minorenni, della permanenza in casa con divieto di uscire

dall’abitazione. Per altri tre giovani, un maggiorenne e due

minorenni, sono ancora in corso accertamenti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte