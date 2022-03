Aggressioni Duomo: Riesame, un altro ragazzo va arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 07 MAR – Ad un altro ragazzo, un 19enne che

vive a Milano, va applicata la custodia cautelare in carcere

nell’inchiesta sulle aggressioni sessuali in piazza del Duomo a

Capodanno e in particolare per il caso dello stupro ai danni di

una 19enne vicino via Mazzini. Lo ha deciso il Riesame dopo il

ricorso dell’aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia

Menegazzo contro il rigetto della misura da parte del gip. La

decisione non porta automaticamente all’arresto perché la difesa

può ricorrere in Cassazione. Il Riesame, sempre su ricorso dei

pm, ha riconosciuto gravi indizi per lo stesso caso a carico del

18enne Mahmoud Ibrahim, già in carcere. (ANSA).



