Aggressioni in strada in Francia, 2 morti, 1 ferito

Doppia aggressione questo pomeriggio a Cholet, nell’ovest della Francia, con due persone morte e una terza ferita in modo grave. Arrestato l’autore delle aggressioni, armato almeno di un coltello, secondo il procuratore della Repubblica di Angers, Eric Bouillard. Al momento, secondo fonti degli inquirenti citate dalla radio Europe 1, i fatti non hanno connotazione terroristica. L’uomo arrestato viveva in un palazzo accanto alle vittime, ha 35 anni e precedenti penali per reati comuni.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte