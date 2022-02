Agguato in piazza nel vibonese,fermato presunto responsabile

Condividi l'articolo

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 22 FEB – I carabinieri hanno

sottoposto a fermo Nicola Cilurzo, di 51 anni, ritenuto il

presunto responsabile del tentato omicidio a colpi di pistola di

Antonio Paparatto, di 51 anni, avvenuto il 16 febbraio scorso a

Ricadi davanti ad uno dei bar del paese. In quella circostanza

Paparatto rimase illeso.

Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto

dalla Procura di Vibo Valentia, è stato notificato a Cilurzo,

già noto alle forze dell’ordine, che dopo essersi reso

irreperibile per alcuni giorni, è stato localizzato nella sua

abitazione di Vibo Valentia. All’interno dell’appartamento

dell’uomo i militari hanno individuato una stanza segreta, a cui

si accede attraverso una botola ricavata in una parete e che il

presunto colpevole del tentato omicidio, avrebbe forse voluto

utilizzare per continuare a sottrarsi alle ricerche.

Sul luogo dell’agguato i carabinieri, intervenuti poco dopo i

fatti, avevano trovato a terra 2 ogive, tre bossoli e una

munizione inesplosa. Ma sia il presunto responsabile che la

vittima si erano dileguati nel frattempo. I militari dell’Arma

di Tropea, coordinati dal Procuratore Camillo Falvo, avevano

quindi iniziato a raccogliere testimonianze e indizi per

ricostruire la vicenda, appurando che poco prima delle 8 di quel

16 febbraio da un’auto sarebbero stati sparati tre colpi di

pistola all’indirizzo di una persona appena uscita da uno dei

bar della piazza. Scampato all’agguato l’uomo sarebbe poi salito

a bordo della propria auto mettendosi all’inseguimento dei

killer. Rintracciato a distanza di qualche ora, Paparatto, aveva

confermato la ricostruzione non fornendo però utili indicazioni

all’identificazione degli autori.

Gli inquirenti, dopo pochi sono giorni, riusciti ad individuare

in Cilurzo il presunto autore dell’azione di fuoco. Alla base

dell’agguato ci sarebbero dissidi di natura personale. (ANSA).



