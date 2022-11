Agli Spirit Awards tre nomination per Bones and All di Guadagnino

Condividi l'articolo

Bones e All di Luca Guadagnino ha avuto ben tre nomination agli Spirit Awards, i riconoscimenti al cinema indipendente. Il film con Taylor Russell (vincitrice del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Venezia) e Timothée Chalamet (candidato all’Oscar e al Golden Globe come migliore attore per Chiamami col tuo nome), in sala in Italia dal 23 novembre distribuito da Vision, è stato candidato per il miglior lungometraggio, la migliore interpretazione protagonista per Taylor Russell (categoria ormai senza genere) e la migliore interpretazione non protagonista per Mark Rylance.

In testa alle candidature, con otto, il blockbuster d’essai Everything Everywhere All at Once con Michelle Yeoh (in Italia con I Wonder). Il galà di premiazione degli Spirits sarà il 4 marzo, otto giorni prima degli Oscar, il 12 marzo. Bones and All è prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle), Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con Sky. Prodotto da Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears e Timothée Chalamet. (ANSA).



