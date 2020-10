Agnelli: ‘Il Napoli voleva il rinvio ma la Juve rispetta i regolamenti’

“De Laurentiis mi ha scritto un messaggio proponendo di rimandare la partita. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti e c’è un protocollo chiaro, secondo me ben fatto, che noi abbiamo osservato”. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervistato da Sky Sport. “C’è un protocollo della Figc che rimanda a una circolare del ministero della Salute approvato dal comitato tecnico-scientifico. Un protocollo che la Juventus ha rispettato”. La Juve vincerà 3-0 a tavolino? “Preferisco vincere sul campo, sempre”, la risposta di Agnelli. Il protocollo della Figc “é un documento vivo, ne scopriamo delle sfaccettature importanti, ma è molto chiaro. Volere giocare e la lealtà sportiva sono alla base di tutto”. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, all’Allianz Stadium, dove non si è giocata Juve-Napoli. “Le casistiche vanno individuate di volta in volta – ha aggiunto – e il documento pitrà essere perfezionato, ma è un protocollo che ci consente di giocare. La Juventus ha rispettato tutti i passaggi per potere giocare la partita, abbiamo applicato strettamente il protocollo, alla lettera”



