Agnelli, Uefa da sciogliere? aspetto Consiglio d’Europa

(ANSA) – LONDRA, 03 MAR – “Un organo monopolistico come

l’Uefa è adatto a guidare un business come il calcio? Io penso

di no, c’è bisogno di profonde riforme. Se la Uefa andrebbe

sciolta? Io mi siederò e sosterrò una governance trasparente. Io

aspetterò che il Consiglio di Giustizia Europeo ci dica se

l’attuale organismo sia idoneo allo scopo”. Così il presidente

della Juventus, Andrea Agnelli, nel corso del suo intervento al ‘Financial Forum Open’. Ma la Juve fra cinque anni giocherà in

Champions? “Posso dire che giocherà nella massima competizione

europea, questo sì”, la risposta di Agnelli. (ANSA).



