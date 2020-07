Agrigento, detenuto tenta il suicidio

(ANSA) – AGRIGENTO, 10 LUG – “Un detenuto, 20 anni, ha

tentato giovedì sera il suicidio nella propria cella,

impiccandosi alle sbarre della finestra con un lenzuolo, ma per

fortuna è stato salvato dal tempestivo intervento del poliziotto

penitenziario di servizio nel carcere di Agrigento”. Lo rende

noto Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del

Sappe. “E’ solamente grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi

silenziosi del quotidiano a cui va il nostro ringraziamento per

quello che fanno ogni giorno, se il numero delle tragedie in

carcere è fortunatamente contenuto – aggiunge -. E’ evidente a

tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare

le costanti criticità penitenziarie. Il suicidio è spesso la

causa più comune di morte nelle carceri”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte