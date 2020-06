Aguero ginocchio ko, il padre: “Dovrà essere operato”

(ANSA) – ROMA, 23 GIU – Stagione praticamente finita per Sergio Aguero. L’attaccante del Manchester City e della Nazionale argentina accusa problemi al ginocchio. Il padre del ‘Kun’, Leonel Del Castillo, ha parlato delle condizioni del giocatore che si è infortunato contro il Burnley, uscendo dal campo. “Aveva problemi al menisco, la risonanza magnetica ci dirà il da farsi – le sue parole -. Valutiamo la possibilità di un’operazione a Barcellona, alla fine di questa settimana”.

Già nel 2018, Aguero era stato sottoposto a un intervento chirurgico nella capitale della Catalogna. L’idea è di farlo recuperare in tempo per la fase finale della Champions, programmata a Lisbona nel mese di agosto, ma è piuttosto complicato. (ANSA).



