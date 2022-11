Aiuti quater: dl in Gazzetta, da sconto benzina a superbonus

Condividi l'articolo

Il decreto aiuti quater, firmato ieri sera dal presidente della Repubblica, è stato pubblicato in nottata sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento contiene tra l’altro la proroga fino a fine anno dei crediti di imposta per le imprese energivore, la proroga fino al 31 dicembre dello sconto benzina, la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette, ma anche modifica la disciplina del superbonus, proroga al 2024 il mercato tutelato del gas, sblocca alcuni lavori rilevanti compresa la Gronda di Genova.



