Al Liceo Cremona di Milano inizio con qualche ‘timore’

(ANSA) – MILANO, 14 SET – Un sensazione di “stranezza” nel

riprendere le lezioni in aula mista a “timore” per i possibili

contagi e alla “voglia di ricominciare” . Così vivono il rientro

in classe gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico

statale Luigi Cremona di Milano, che è stato al centro delle

cronache cittadine perché alcuni alunni di una classe quinta si

trovano già in isolamento a casa per avere frequentato un

compagno risultato positivo al rientro dalle vacanze. “Il ragazzo risultato positivo è nella nostra classe e ci

hanno scritto il 7 settembre dalla scuola dicendoci che avremmo

iniziato il giorno dopo ma con la didattica online, proprio per

questo motivo – ha spiegato una studentessa -, perché c’era

stato questo caso e la scuola voleva essere sicura”. Gli

studenti che non hanno avuto contatti con lui da questa mattina

tornano in aula mentre gli altri studenti che hanno avuto

contatti stretti “continuano la didattica online”, come hanno

spiegato i compagni.

I ragazzi sono arrivati davanti alla scuola e si sono messi

in fila per entrare, si è creata una piccola coda sul

marciapiede ma tutti gli studenti indossavano la mascherina.

“Siamo tutti un po’ preoccupati ma sta a noi dimostrare maturità

e osservare le regole”, ha spiegato una studentessa che poi ha

aggiunto come la scuola “si è organizzata per affrontare gli

eventuali casi”. “Un po’ rappresenta un rischio il tornare a

scuola. Vedremo come saranno gestiti i casi eventuali ma stare a

casa è certamente peggio”, ha aggiunto un altro ragazzo, mentre

secondo altri “la scuola non è un luogo di contagio e lo ha

dimostrato anche il caso dello studente risultato positivo che

si è ammalto in vacanza”. Anche al liceo Cremona le classi

entrano ad orari e ingressi scaglionati e la didattica rimane

mista, online per alcune classi e in presenza per altre. Il

Collettivo degli studenti della scuola ha inscenato una piccola

protesta davanti all’ingresso dell’istituto, dove è stato appeso

uno striscione con la scritta ‘La scuola ci spetta, ce la

riprendiamo con la lotta’. (ANSA).



