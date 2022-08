Al mare, in Appennino o nelle città d’arte: Ferragosto in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo

Il Ferragosto in spiaggia, un classico italiano che sulla riviera emiliano-romagnola viene declinato tra feste, concerti e fuochi d’artificio.

Oppure le città d’arte, pronte ad accogliere visitatori e turisti con aperture straordinarie e offerte speciali.

natura e nei borghi. In alternativa, un Ferragosto immersi nellae nei In Emilia-Romagna chiunque può vivere come preferisce il giorno di festa dell’estate per antonomasia, grazie a una offerta turistica variegata e trasversale.

Come ogni anno il 14 agosto Cervia festeggia il compleanno di Milano Marittima : quest’anno il concerto celebrativo sarà tenuto dalla Grande Orchestra “Città di Cervia”, la stessa che la mattina seguente (15 agosto) si esibirà in un esibizione all’alba sulle rive dell’Adriatico per continuare la festa in spiaggia per il Ferragosto con gli autori nell’ambito di Cervia Ama il Libro

blog ufficiale del turismo in Emilia-Romagna. A mettere in fila i più interessanti tra tutti gli appuntamenti e gli eventi in programma da Piacenza a Rimini, una guida di Travel Emilia-Romagna , il

Al confine tra i comuni di Cesenatico e Gatteo Mare, il ferragosto sarà scandito dalle note e dal ricordo del “Padre del liscio”, il grande maestro Raoul Casadei nato proprio il 15 di agosto: la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, accompagnata da ospiti d’eccezione, proporrà infatti delle inaspettate versioni dei grandi classici della tradizione romagnola sotto il cielo d’agosto.

La città di Rimini come ogni anno propone per la metà di agosto tante iniziative in programma. Il 13 agosto gli amanti della musica elettronica sono tutti invitati al Circoloco, il party ibizenco che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con dj nazionali e internazionali. Due giorni dopo (14 agosto) lo show si ripete, questa volta con il Social Music City che accoglie i più grandi dj techno riuniti, tra cui l’acclamato Paul Kalkbrenner. Immancabili la notte del 14 agosto i fuochi d’artificio, ancora più suggestivi se ammirati dalla Ruota Panoramica. Le città d’Arte dell’Emilia-Romagna sono ottime mete da raggiungere, pronte per accogliere visitatori e turisti con aperture speciali ed eventi. Per conoscere tutte le aperture dei musei statali dell’Emilia-Romagna è sufficiente consultare www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it. Gran parte dei luoghi della cultura sono aperti per Ferragosto e organizzano eventi, mostre tematiche e visite guidate speciali. Per gli amanti di escursioni e passeggiate in totale libertà, Ferragosto è un’ottima occasione per una escursione nei tanti Parchi naturali dell’Emilia-Romagna. Per saperne di più è a disposizione il sito regionale con l’elenco di tutti e 17 i parchi (nazionali e regionali).

