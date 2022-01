Al Petruzzelli ‘Romeo e Giulietta’ della compagnia Les Ballets

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 30 GEN – E’ in programma venerdì 4 febbraio

alle 20.30 al Petruzzelli di Bari la prima di Romeo e Giulietta

di Sergej Prokof’ev della compagnia Les Ballets de Montecarlo.

Tratto dalla celebre tragedia di William Shakespeare, è la

coreografia che meglio descrive il mondo creativo di

Jean-Christophe Maillot che rivisita un grande classico della

danza, grazie alla scelta di una narrazione moderna, di grande

energia espressiva. Le coreografie sono di Jean-Christophe

Maillot, le scene di Ernest Pignon, i costumi di Jerome Kaplan,

il disegno luci di Dominique Drillot.

Partendo dall’idea che tutti conoscono Romeo e Giulietta,

Jean-Christophe Maillot ha adottato una prospettiva coreografica

che evita di parafrasare il monumento letterario di Shakespeare,

che basta a se stesso. Piuttosto che seguire passo passo la

disputa fra Capuleti e Montecchi fino al suo tragico epilogo, il

coreografo rivisita la tragedia seguendo un punto di vista

originale. Il balletto ci trasporta nell’animo tormentato di

Frate Lorenzo, il quale, desiderando fare del bene, alla fine

provoca invece la morte dei due amanti. Romeo e Giulietta di

Jean-Christophe Maillot è il flash back di quest’uomo di chiesa

sconvolto che, alla fine del dramma, si chiede come si è potuti

arrivare a tanto.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro

Petruzzelli e su www.vivaticket.it. Per gruppi composti da un

minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione

scrivendo all’indirizzo

prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it. Le repliche sono in

programma sabato 5 febbraio alle 16.30, sabato 5 febbraio alle

20.30 e domenica 6 febbraio alle 18. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte