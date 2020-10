Al Ravenna Festival slitta Polunin ma arriva Zakharova

(ANSA) – RAVENNA, 15 OTT – Di fronte alle nuove restrizioni

alla mobilità internazionale, Ravenna Festival ha posticipato al

2021, entro la conclusione dell’anno dantesco, la prima mondiale

di ‘Metànoia’, la nuova creazione di e con Sergei Polunin che

avrebbe dovuto aprire la Trilogia d’Autunno il 6 novembre. Al

suo posto, il 4, 5 e 6 novembre al Pala De André, uno spettacolo

altrettanto prestigioso: ‘Pas de deux for toes and fingers’

interpretato da Svetlana Zakharova accompagnata dal violino di

Vadim Repin, suo compagno di vita, e dall’Orchestra Giovanile

Luigi Cherubini.

L’étoile del Teatro Bolshoi e del Teatro alla Scala, è molto

ammirata quale figura ideale di ballerina classica, anche se non

disdegna incursioni nella danza contemporanea: con la

manifestazione ravennate vanta ormai un lungo sodalizio

iniziato nel 2008 con “Giselle” e proseguito nel 2014 proprio

con “Pas de deux for toes and fingers”, con “Amore” che ha

arricchito il programma del 2016 e nel Galà del 2017 quando

venne anche premiata dal Festival. A causa di questo cambio di

programmazione la direzione di Ravenna Festival ha comunicato

che lo spettacolo ‘Faust rapsodia’ andrà in scena nelle nuove

date del 7, 9 e 10 novembre al Teatro Alighieri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte