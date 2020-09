Al Real Madrid basta Vinicius, all’Atletico non basta Suarez

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Al Real Madrid basta una rete

convalidata dalla Var, e messa a segno da Vinicius Junior, per

avere ragione del Valladolid. Finisce 1-0 al Santiago Bernabeu e

il gol-partita arriva al 20′ della ripresa, dopo che gli ospiti

avevano sfiorato il colpaccio. La squadra di Zinedine Zidane è

in testa alla classifica della Liga con 7 punti in tre partite,

assieme a Getafe, Valencia e Villarreal che (Getafe a parte) di

partite ne hanno giocate quattro.

All’Atletico Madrid non è bastato l’innesto dal 1′ di Luis

Suarez, a segno con una doppietta al debutto. Nello stadio El

Alcoraz di Huesca, la squadra di Diego Pablo Simeone non è

andata oltre lo 0-0 con l’Huesca, che non è certo un avversario

irresistibile, salendo solo di un punto in classifica e

fermandosi a quota 4 dopo 2 partite.

Altri risultati di oggi: Real Sociedad-Valencia 0-1,

Getafe-Betis 3-0, Villarreal-Alaves 3-1, Eibar-Elche 0-1.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte