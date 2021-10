Al Sadd, Xavi ha ancora 2 anni di contratto con noi

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 29 OTT – L’arrivo di Xavi sulla panchina del

Barcellona sta diventando un giallo. Nonostante in Catalogna che

dopo il 3 novembre l’attuale tecnico del Al Sadd possa tornare

nella sua squadra del cuore, e di cui da calciatore è stato un

uomo simbolo, arriva un tweet dal Qatar, in cui l’Al Sadd sembra

volersi tenere stretto il suo attuale allenatore.

“In risposta alle notizie che stanno circolando di recente –

fa spaere la società qatarina -, la dirigenza ribadisce che Xavi

ha un contratto di due anni con il club ed è completamente

concentrato sulle prossime partite, per mantenere il nostro

vantaggio in testa alla classifica e per difendere il titolo”.

Ora si attende la replica del presidente del Barça Joan Laporta.

(ANSA).



