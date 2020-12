Al San Carlo con la Cavalleria Rusticana la prima è su Fb

C’è chi a casa ha messo l’abito da sera, perchè una prima del San Carlo è pur sempre una prima, anche su Facebook. La Cavalleria Rusticana con le star Elina Garanca e Joñas Kaufmann, arriva nelle case su pc, tablet, smartphone e smart tv. Venticinquemila i biglietti venduti ma la platea è destinata crescere.

Nelle ore che precedono il debutto dello streaming con il simbolico pagamento di 1 euro e 9 centesimi, i social raccontano anche questo e autentiche melomani mostrano in video qualche lustrino e molta sincera emozione. Comunque un evento, per la storia del lirico più antico d’Europa, che ha richiamato fedeli abbonati (molti non hanno richiesto il rimborso per il concerto di Muti a novembre, donando alla Fondazione) ma anche appassionati dall’estero, come ci era augurati. ”Un successo enorme la prima vendita on line del San Carlo , che ci spinge ad andare avanti sul progetto di una piattaforma della cultura italiana on line’ ha twittato alla vigilia il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini.

Sicuramente Stephan Lissner non immaginava una apertura così virtuale, quando un anno fa arrivò in città in tempo per la ‘La dama di Picche’ . Ma alla chiusura dei teatri causata dalla pandemia il soprintendente venuto dall’Opera di Parigi, insediatosi solo ad aprile, ha risposto con un importante sforzo sul digitale (che riserverà altre sorprese) e soprattutto mantenendo la promessa di portare a Napoli grandi voci, pur in questi tempi. ‘Grazie’, ‘Siano commossi’, ‘Iniziativa stupenda’, ‘meraviglia delle meraviglie’ , i commenti da tutto il mondo scorono velocissimi a centinaia mentre si attende l’inizio. Per il capolavoro di Mascagni in forma di concerto lo spettacolo è pensato per la fruizione a distanza, con una regia 4k che cattura e porta sullo schermo primi piani di cantanti e orchestrali, ma anche immagini degli artisti nei palchi, alcuni abitati da preziosi costumi.

Cast importante e attesissimo: con Elina Garan?a (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu) per la prima volta insieme ci sono , Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia). Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo, tutti sul palcoscenico, guidati dal direttore musicale Juraj Val?uha. Sono quasi in undicimila a seguire le prime note, qualche ‘scatto’ iniziale nel video ma audio impeccabile.

‘Forse perchè siamo in tanti’ , ‘Mettete le cuffiette’ qualcuno suggerisce ma la condivisione sembra una emozione in più per tutti.

Lo spettacolo sarà fruibile per tre giorni e comunque on demand sul sito del Teatro San Carlo per 7 giorni. Il Canale Facebook ospiterà il 10 dicembre a partire dalle ore19.00 anche un Gala Mozart Belcanto: alcune delle arie più belle saranno interpretate da artisti di fama internazionale come Maria Agresta, Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty Yende, Francesco Demuro, sotto la bacchetta di Giacomo Sagripanti. Per l’occasione Ermanno Scervino vestirà per il San Carlo le protagoniste La programmazione on line di dicembre è resa possibile grazie al sostegnodella Regione Campania, di Philippe Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti gli imprenditori di Concerto d’Imprese. ‘ (ANSA).



