Al Social football summit premiata divisione femminile

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – In occasione del Social Football

Summit, la Divisione Calcio Femminile sarà premiata questa sera

con uno dei 12 Football Summit Awards per “aver determinato e

favorito in questi anni la costante crescita del movimento e la

diffusione dei valori del calcio femminile”. Lo rende noto la

Figc.

Il Social Football Summit 2021 Hybrid Edition (#Sfs21), nel

suo percorso di valorizzazione della digital transformation, ha

voluto quindi rendere omaggio alle strategie adottate per

valorizzare il calcio femminile e ampliare la community di

appassionati. Per raggiungere l’obiettivo, la Divisione ha

avviato un nuovo progetto basato su tre priorità: la scelta di

una nuova brand identity e relativo ‘look & feel’ delle pagine

social; la creazione di un team digital interno dedicato e

l’utilizzo di un linguaggio fresco e creativo; l’importante

collaborazione con Wsc Sports, piattaforma tecnologica che

consente la creazione di clip video in tempo reale.

Sono due gli obiettivi di fondo: connettere sempre meglio

tifosi ed appassionati con lo svolgimento e l’andamento delle

varie competizioni, con aggiornamenti, informazioni e

statistiche puntuali; valorizzare le giocate più spettacolari

per ispirare le giovani calciatrici, in perfetta sinergia con il

talent One of Us, che quest’anno ha lanciato la seconda

edizione.

I dati relativi ai primi tre mesi della nuova stagione

calcistica sono molto positivi secondo la Figc. Considerando i

quattro profili della Divisione (Facebook, Instagram, Twitter,

Youtube), le impression totali hanno raggiunto quota 7,6

milioni. (ANSA).



—

