Al via a Parma la campagna ‘La spesa vicino a te’

(ANSA) – BOLOGNA, 07 DIC – Al via, a Parma, l’iniziativa “La

spesa vicino a te’, campagna di comunicazione a sostegno dei

negozi e del piccolo commercio del territorio pensata dal Comune

di Parma e dalle Ascom Confcommercio e Confesercenti cittadine.

Anche se “abitanti ed imprese sono ancora fortemente limitati

nella loro quotidianità – viene osservato in una nota – alcuni

precisi indicatori fanno ben sperare e permettono di vedere, più

vicina, la luce in fondo al tunnel. Per questo motivo il Comune

di Parma e le due principali Associazioni dei commercianti hanno

deciso di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione a

disposizione per supportare il commercio cittadino ed

incentivare gli acquisti di prossimità”.

Lo slogan dell’iniziativa, ‘La spesa vicino a te’ ricorda a

tutti i cittadini parmigiani che acquistare nei negozi di

prossimità rappresenta “un contributo essenziale per sostenere

le attività della comunità e questo gesto si riverbera in

maniera positiva in tutta la città, dal centro alle periferie,

rendendole più vive e belle”. (ANSA).



—

