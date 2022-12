Al via Artigiano in Fiera con 2350 espositori da tutto il mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 03 DIC – Punta a raggiungere il “milione di

visitatori” la manifestazione Artigiano in Fiera, inaugurata

oggi e in programma fino all’11 dicembre a FieraMilano (Rho). In

tutto sono sette i padiglioni coinvolti e 2350 gli espositori

provenienti da 84 Paesi del mondo, con 27 ristoranti e 18 luoghi

del gusto.

“A due ore dall’apertura è già difficile trovare parcheggio,

un segnale del fatto che è la gente che vuole questa grande

manifestazione che attiene alla tipicità e alle capacità dei

singoli territori e che conferma il ruolo del settore

fieristico”, ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana,

presente oggi, tra gli altri, al taglio del nastro. Per il

sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’evento rappresenta “Milano,

popolare e aperta a tutti. E’ una delle tante iniziative che

animano la nostra città e che danno a tutti opportunità e

occasioni di incontro”. Il primo cittadino ha sottolineato che “la manifestazione va avanti da un quarto di secolo con grande

merito, con la forza di rilanciare e andare avanti” e unendo il “valore dell’Italia con il valore dell’internazionalità e della

sostenibilità”.

Tra i Paesi oltre all’Italia, spicca un’area dedicata

all’Europa e uno spazio di solidarietà dedicato a 18 imprese

provenienti dall’Ucraina, la cui partecipazione è stata

interamente sostenuta da Gestione Fiere Spa. Il Paese d’onore è

l’India. Secondo Enrico Pazzali, presidente della Fondazione

Fiera Milano “questa manifestazione è uno strumento incredibile

per salvare e far crescere e consolidare il settore

dell’artigianato”. Per Luca Palermo, ad di Fiera Milano, “è la

52esima fiera che facciamo nel corso dell’anno in soli 8 mesi” e “rappresenta la conclusione di un anno meraviglioso per il

settore fieristico, una cavalcata fatta di tante persone e tante

filiere industriali qui rappresentate”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte