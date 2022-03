Al via bonifica bellica nel mare delle Tremiti

Condividi l'articolo

(ANSA) – TERMOLI, 25 MAR – Al via oggi l’attività di bonifica

bellica nello specchio di mare davanti all’Isola di Pianosa,

nell’arcipelago delle Tremiti, interdetto alla navigazione dal

1972 con ordinanza della Capitaneria di porto di Manfredonia

(Foggia). La zona è stata interessata durante la Seconda guerra

mondiale dalla caduta di numerosi ordigni aerei. Attorno

all’isolotto, situato di fronte a San Domino, sono state

rinvenute oltre 40 bombe di cui 29 di tipo “Demo”.

Oggi la Guardia costiera di Termoli (Campobasso) ha emesso

una nuova ordinanza con l’interdizione di un lungo tratto di

mare adiacente Pianosa per permettere l’attività di verifica dei

fondali allo scopo di accertare se le numerose masse ferrose

siano tutte ordigni o meno.

La società sub Technical Edil Services, per conto del Comune

delle Isole Tremiti (Foggia), effettuerà per i prossimi 120

giorni l’attività di bonifica bellica sistematica subacquea

eseguita con Mini Rov SeaBotix LBV150-V e operatori Bcm/Ots.

Saranno impiegate anche la motonave “Ariete 5 Ba 830” e due

imbarcazioni a supporto. Le operazioni verranno svolte nell’area

di circa 120 mila metri quadri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte