Al via domani a Parma il Festival dello Sviluppo Sostenibile

(ANSA) – BOLOGNA, 30 SET – Si apre domani a Parma – per

chiudersi il 10 ottobre – il ‘Festival dello Sviluppo

Sostenibile’ promosso dall’Asvis-Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile e giunto alla sua quinta edizione. La

kermesse, attraverso convegni, mostre, spettacoli, presentazioni

di libri, film, conferenze e seminari su temi ambientali,

economici e sociali, mira a far conoscere i contenuti

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, stilata per assicurare un

futuro sostenibile alla generazione attuale e a quelle future.

La rassegna si dipanerà su oltre 40 appuntamenti,

coinvolgendo, oltre a Parma – dove è inserita nel calendario di

Parma Capitale della Cultura 2020+21 – anche diversi comuni

della Provincia, da Fidenza a Berceto, da Borgo Taro a

Collecchio, da Langhirano a Bardi.

Tra gli ospiti di spicco, protagonisti dei diversi incontri

in cartellone, Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della

Corte Costituzionale; Luca Mercalli, climatologo e divulgatore

scientifico; il padre comboniano don Alex Zanotelli, che per

anni ha vissuto in Africa, tra Sudan e Kenia, e ora è impegnato

nel quartiere Sanità di Napoli; il filosofo Umberto Galimberti.

