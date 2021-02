Al via i lavori di dragaggio in 2 aree del porto canale di Rimini

L’intervento, che comprende anche il successivo carico del materiale su autocarri per il trasporto e il conferimento presso una discarica autorizzata – in quanto dalle analisi già svolte non risulta materiale idoneo per altro utilizzo o riuso – ha l’obbiettivo di riportare la quota dei fondali a circa – 5 metri. Una quota indispensabile alla navigazione, in quanto la scarsa profondità dei fondali lungo l’asta del porto canale, dovuta al continuo apporto di materiali fangosi e sabbiosi, crea problemi di pescaggio per le imbarcazioni in transito, con il conseguente pericolo per le imbarcazioni.

L’affidamento dei lavori, che è stato fatto per le due porzioni del porto canale alle Società E.CO.TEC. S.r.l. e La Mordente S.r.l. – entrambe con sede in Rimini – ha un costo complessivo di 221 mila euro, risorse che hanno trovato un co-finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna di 151 mila euro. I lavori avranno una durata, se le condizioni meteo-marine lo permetteranno, di circa due settimane.