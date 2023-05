Al via il cantiere del Parco della giustizia di Bari

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 22 MAG – Con l’avvio dei lavori di demolizione

dei fabbricati delle ex Caserme Milano e Capozzi, che si

estendono su un’area di circa 15 ettari, nel quartiere Carrassi,

apre oggi il cantiere che porterà alla realizzazione del Parco

della Giustizia di Bari che accorperà in un’unica sede gli

uffici giudiziari immersi in un parco di circa 10 ettari. Lo

annuncia in una nota l’Agenzia del Demanio che è stazione

appaltante, mentre il ministero della Giustizia è committente e

principale finanziatore dell’intervento. Il lavoro di bonifica

sarà realizzato dall’impresa Idea per un importo complessivo

di poco più di 9 milioni di euro, e durerà circa 6 mesi.

Si tratta, precisa la nota, “di uno dei primi cantieri

pubblici in Italia ad adottare un insieme di misure e azioni

virtuose in chiave sostenibile su sicurezza, riciclo,

monitoraggio ambientale e contenimento dei consumi idrici ed

energetici: oltre 1,2 milioni di quintali di rifiuti saranno

recuperati e reintrodotti nel mercato per il riutilizzo.

L’obiettivo è “mitigare gli impatti ambientali, sociali e per

massimizzare il riuso, il recupero e il riciclo dei materiali”.

Verranno inoltre adottate misure di contenimento per ridurre

la dispersione di polveri in ambiente fuori dall’area di

lavorazione. Il sistema di monitoraggio ambientale sarà attivo

per tutta la durata dei lavori.

Tutta la progettazione dell’intervento è stata eseguita con il

prioritario obiettivo del rispetto dell’ambiente e la

salvaguardia delle specie vegetali. Particolare attenzione verrà

posta al contenimento dei consumi idrici e l’uso di macchinari

con tecnologie a basso impatto ambientale. (ANSA).



