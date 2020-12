Al via il corso di formazione per progettisti, installatori e manutentori di impianti civili alimentati a biomassa

Una grande opportunità di sviluppo di competenze per tutti quei professionisti che operano a supporto della promozione di una nuova cultura della sostenibilità e dell’integrazione tra i diversi attori coinvolti negli interventi per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale. E’ ai nastri di partenza il corso di formazione tecnico specialistico per progettisti, installatori e manutentori di impianti civili alimentati a biomassa legnosa.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto LIFE Prepair, con la collaborazione di DEMETRA formazione, è rivolto a professionisti che si occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti civili alimentati a biomassa (non soggetti ad autorizzazione D. Lgs. 152/2006) e relativa al settore della combustione domestica della biomassa legnosa.

Nello specifico:

imprenditori titolari e soci, collaboratori e dipendenti di imprese artigiane del settore dell’impiantistica (impiantisti termoidraulici, manutentori, fumisti);

tecnici, progettisti e consulenti che operano nel settore dell’impiantistica (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali).

Per coloro che sono iscritti agli albi che hanno aderito o aderiranno all’iniziativa è previsto il rilascio dei crediti formativi in base ai singoli regolamenti.

Il corso di formazione fa parte delle attività previste dal progetto PREPAIR LIFE 15 IPE IT013 – cofinanziato dal Programma Comunitario LIFE 2014 – 2020 dell’Unione Europea e guidato dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente, con altri 17 partner (https://www.lifeprepair.eu/) – e finalizzato allo studio e alla implementazione di azioni di breve e di lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino padano.

Il corso si articola in:

workshop introduttivo “Combustione della biomassa legnosa e qualità dell’aria” – durata 4 ore

1. MATERIE PRIME E TECNOLOGIE

2. PROGETTAZIONE INTEGRATA DI IMPIANTI CIVILI A BIOMASSA

3. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

4. COMUNICARE L’OFFERTA E INFORMARE L’UTENZA

La frequenza ai percorsi 3 e 4 è valida ai fini dell’aggiornamento obbligatorio (durata 16 ore) dei responsabili tecnici di imprese abilitate per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. 28/2011 e s.m.i.

È prevista la realizzazione di 4 edizioni del corso formativo così distribuite:

2 edizioni c/o DEMETRA sede di Bologna Viale Aldo Moro 16, 40127

c/o DEMETRA sede di Bologna Viale Aldo Moro 16, 40127 1 edizione c/o DEMETRA sede di Reggio Emilia Via Meuccio Ruini, 12

c/o DEMETRA sede di Reggio Emilia Via Meuccio Ruini, 12 1 edizione c/o DEMETRA sede di Forlì Via Galvani 15 – 17/a

La data di avvio del primo workshop è prevista per il giorno 16/12/2020 dalle 9.30 alle 13.00 (evento online).

Per iscriversi occorre compilare l’apposita scheda e inviarla all’indirizzo mail tutor.re@demetraformazione.it entro il 14 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni:

Sofia Mastroianni – segreteria organizzativa Demetra

tutor.re@demetraformazione.it

