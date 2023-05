Al via il Master in marketing e management sport a Tor Vergata

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 MAG – E’ al via il 21/o Master

universitario in marketing e management dello sport

dell’Università di Roma Tor Vergata. E’ basato sul know-how

dell’Area sport management della facoltà di Economia

dell’ateneo, attiva dal 1995 con ricerche, pubblicazioni e

convegni. Saranno 1500 ore di attività didattica sviluppate

nella formula phygital: un mix metodologico innovativo che

prevede lezioni frontali, case histories, workshop, seminari,

sopralluoghi didattici, lezioni da remoto, project work e tre

mesi di stage con report finale o progetto operativo.

Il Master – diretto da Simonetta Pattuglia e presieduto da

Sergio Cherubini – si propone di formare i prossimi dirigenti

del sistema sportivo allargato, in grado di affrontare con

successo le sfide del terzo millennio e rispondere alle esigenze

dirigenziali e manageriali poste dalle moderne organizzazioni

sportive e dalle imprese ad esse collegate. (ANSA).



—

