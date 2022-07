Al via La Terrazza della Dolce Vita, salotto culturale a Rimini

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Al via sabato 30 luglio la terza

edizione di LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA, i salotti culturali di

Simona Ventura e Giovanni Terzi ospitati fino al 10 agosto nel

giardino del Grand Hotel di Rimini, l’hotel dei sogni come

raccontato da Federico Fellini nel suo Amarcord.

Ad aprire alle 18.15 saranno il giornalista televisivo

Alessandro Cecchi Paone, il cantautore Giovanni Caccamo e

Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan), che insieme a Simona Ventura

daranno vita a un talk show per parlare di futuro.

Maria Grazia Cucinotta sarà l’ospite di domenica 31 luglio.

Insieme a lei arriveranno a Rimini il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini e Antonio Fantin (nuotatore e campione

olimpico paralimpico).

Gli incontri proseguiranno per tutta la prossima settimana, a

cominciare da lunedì 1 agosto in cui saranno ospiti del salotto

di Giovanni Terzi e Simona Ventura il giornalista direttore

dell’ANSA Luigi Contu, insieme ad Al Bano ed Edoardo Bennato.

Interverrà anche il presidente della Regione Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini.

Alla Terrazza della Dolce vita si affianca lunedì 1 agosto la “Terrazza Off” e l’evento si sposta in piazzale Federico Fellini

con il concerto alle 21.30 di Al Bano.

Gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Un’anteprima di Terrazza OFF parte già questo weekend in piazza

Malatesta a Rimini con “Peter Pan nei giardini di Kensington”.

La piazza diventa un luogo incantato, tra coreografie volanti e

videoproiezioni d’autore, per spalancare gli occhi al sogno e

viaggiare in un’epoca fuori dal tempo. Uno spettacolo live con

coreografie volanti e proiezioni, fra magia e stupore, e che

trasforma l’outdoor del?Fellini Museum?in un luogo dove poter

sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai

bambini e a quegli adulti che vorrebbero vivere in una infanzia

perenne.

Lo spettacolo si svolge da fine luglio a metà agosto e inizierà

venerdì 29 luglio e sabato 30 alle 21.30 con replica ore 22.30.

Contestualmente i musei Fellini Museum e P.A.R.T. rimarranno

aperti dalle 20.00 alle 24.00 ad ingresso gratuito. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte