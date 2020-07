Al via l’istituzione sperimentale sulla via Circonvallazione occidentale di un senso vietato nella direzione monte mare a partire da via Olivieri nelle ore notturne

Una soluzione sperimentale che accoglie i suggerimenti dei residenti di Rione Clodio – via Ducale, coinvolti dall’ottobre scorso con la riorganizzazione della viabilità e l’inversione del senso di marcia su via Bastioni settentrionali e da allora percorribile con direzione mare monte dall’altezza di Porta Galliana.

Nei prossimi giorni quindi sulla via Circonvallazione occidentale sarà interdetto nelle sole ore notturne il flusso della circolazione monte – mare che rimarrà garantito dall’uso dell’asse di via Tripoli.

L’attivazione di un presidio della Polizia locale nelle prime ore della sera, faciliterà l’efficienza di questa nuova organizzazione della viabilità.

I veicoli provenienti su via Circonvallazione occidentale da largo Valturio saranno dunque obbligati in questa fase alla svolta a sinistra su via Olivieri. Dalle nuove disposizioni saranno esenti una serie di categorie come polizia, ambulanze, vigili del fuoco, i veicoli autorizzati a servizio delle persone invalide, i velocipedi e gli autorizzati al transito nella Ztl esistente, le auto e i motoveicoli dei residenti, esercenti, commercianti, professionisti, abitanti in genere che abbiano necessità di recarsi alle proprie abitazioni, residenze e attività con accesso pedonale e carrabile poste sulle seguenti vie: via Circonvallazione Occidentale da via Olivieri, via D’Azeglio, via Di Duccio, via Verdi, Vicolo e Piazzetta San Martino, via Solferino, vicolo Valloni, via Beccari, via Battaglini, parte di via Ducale da Corso D’Augusto a via dei Cavalieri.

