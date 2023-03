Al via progetto per usare i droni per il trasporto di medicinali

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 30 MAR – Uso dei droni per il trasporto di

farmaci e campioni biologici ed anche per la sicurezza. Ha preso

il via, nei giorni scorsi, all’ospedale San Raffaele la campagna

di dimostrazioni pratiche del progetto ‘H2020 Flying Forward

2020’ – messo a punto dal Centro di Tecnologie Avanzate per la

Salute e il Ben-Essere del nosocomio insieme ad altri dieci

partner europei – per sviluppare servizi innovativi per il

trasporto di materiale biomedicale e per la sicurezza tramite

appunto i droni.

In pratica, il personale sanitario richiede un farmaco alla

farmacia ospedaliera e un incaricato inserisce il prodotto in un

contenitore ancorato al drone per il trasporto esattamente dove

richiesto. In futuro questo sistema potrà connettere cliniche,

farmacie e laboratori disseminati sul territorio cittadino e

regionale, per un trasporto più flessibile, efficiente e

sostenibile. Una seconda dimostrazione ha riguardato la

sicurezza: il personale, selezionando un punto sulla mappa

dell’ospedale, ha inviato un drone sul posto per la ricognizione

di una situazione di pericolo. Il drone ha registrato e

trasmesso in tempo reale le riprese agli addetti alla sicurezza

che poi intervengono secondo quanto richiesto dalla situazione.

“Nella visione del progetto i droni sono una parte di un

vasto ecosistema digitale a cui partecipano una moltitudine di

attori che concorrono allo sviluppo di nuova forma di mobilità

all’interno delle città, un intero ecosistema di mobilità urbana

all’avanguardia”, spiega l’ingegner Alberto Sanna, direttore del

Centro di Tecnologie Avanzate per la Salute e il Ben-Essere del

San Raffaele.

Ognuna delle dimostrazioni è stata specificamente autorizzata

dall’Enac, l’Ente per l’aviazione civile, per l’ottenimento

delle quali l’ospedale si è avvalso della consulenza di EuroUSC

Italia, knowledge partner del progetto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte