Al via stagione della Fondazione ‘I Teatri’ di Reggio Emilia

(ANSA) – BOLOGNA, 26 SET – Dopo avere da poco riprese le

attività con il Festival Aperto, la Fondazione I Teatri di

Reggio Emilia annuncia i primi titoli dei suoi cartelloni

ripensati in modalità post Covid. Lirica, concerti, prosa e

balletto verranno presentati con grande attenzione alla

sicurezza di pubblico, degli artisti e dei lavoratori.

Per quanto riguarda l’opera, in dicembre, il 4 e 6, il

Teatro Valli ospiterà un nuovo allestimento del Werther di Jules

Massenet interpretato da Francesco Demuro e da Veronica Simeoni.

SI tratta di una coproduzione che coinvolge ance i teatri di

Modena, Ferrara, Pisa edel circuito lombardo, affidata alla

bacchetta di Francesco Pasqualetti e alla regia di Stefano

Vizioli. In marzo poi una nuova produzione casalinga del

Barbiere di Siviglia di Rossini con la messinscena di Fabio

Cherstich.

La stagione concertistica vedrà protagonisti il 15 novembre

l’Orchestra SInfonica Nazionale della Rai diretta da Tito

Ceccherini e il pianista Maurizio Baglini interpreti, fra le

altre cose, del brano Tre Quadri appositamente commissionato al

compositore Francesco Filidei. Il 9 dicembre arriva, invece,

Rafal Blechacz, trentacinquenne pianista polacco considerato il

migliore interprete chopiniano della sua generazione con un

programma dedicato a Bach, Beethoven, Franck e Chopin. Da

segnalare anche il ritorno della Mahler Chamber Orchestra,

diretta da Daniele Gatti, che concluderà il ciclo delle Sinfonie

di Schumann iniziato nel 2019.

Tra i vari appuntamenti, la prosa prevede il recupero di

alcuni dei titoli cancellati la scorsa stagione: Farfalle, di

Emanuele Aldrovandi, e Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen.

C’è molta attesa, poi, per “La mia vita raccontata male!”

Francesco Piccolo che vedrà Claudio Bisio protagonista. Il

Teatro dell’Elfo porterà a Reggio “Dilplomazia” di Cyril Gely,

(ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte