Al via su Sky la nuova docu-serie ‘Junk – Armadi Pieni’

(ANSA) – MILANO, 30 MAR – Dove finiscono gli abiti che

buttiamo dopo una sola stagione? Lo racconta ‘Junk – Armadi

Pieni’, una docu-serie in sei puntate sui costi sociali e

ambientali dell’eccessivo consumo di abbigliamento, disponibile

dal 4 aprile con le prime due puntate sul canale YouTube di Sky

Italia, on demand su Sky e su NOW. Dall’8 aprile sarà proposta

anche su Sky TG24.

Co-prodotta da Will Media e Sky, Junk – Armadi Pieni mostra

le storie e le immagini delle persone e degli ecosistemi che

subiscono direttamente l’impatto negativo dell’eccesso di abiti.

Host e co-autore è Matteo Ward, imprenditore, divulgatore e

attivista, che ha curato la ricerca dei contenuti scientifici

della docu-serie, scritta e diretta da Olmo Parenti e Matteo

Keffer di A Thing By.

Ogni puntata è girata in un paese diverso e approfondisce un

diverso effetto dell’eccesso di consumo di vestiti: in Cile e

Ghana, le discariche tessili del mondo, viene affrontato il tema

degli scarti. In Indonesia si scopre come la produzione di fibre

artificiali stia annientando la biodiversità del Paese. In

Bangladesh viene mostrato cosa è cambiato – e cosa no – a dieci

anni dal Rana Plaza, il più grande incidente avvenuto in una

fabbrica tessile, con oltre 1100 vittime. Il viaggio prosegue in

India, dove una richiesta sempre maggiore ha stravolto la

cultura della coltivazione del cotone, per concludersi in

Italia.

La nuova docu-serie fa parte della partnership che vede Will

e Sky collaborare assieme alla creazione di nuovi contenuti

digitali per raccontare i principali trend di cambiamento, dalla

cultura all’ambiente. (ANSA).



