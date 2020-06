Alanis Morissette, 31/7 album Such Pretty Forks in the road

Esce il 31 luglio “Such Pretty Forks In The Road”, il nuovo album di inediti dell’artista multi-platino e vincitrice di sette Grammy, Alanis Morissette.

L’album è stato anticipato dal singolo “Smiling”, scritto insieme a Michael Farrell e prodotto da Alex Hope, e dai brani “Reasons I Drink” e “Diagnosis”.

Morissette ha anche annunciato il posticipo del tour europeo al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria. La data italiana, originariamente prevista per il 15 ottobre 2020, è stata riprogrammata all’8 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano. Ad aprire il concerto ci sarà Liz Phair.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Il 26 giugno, inoltre, uscirà una versione digitale deluxe di “Jagged Little Pill”, in cui, alle 13 tracce originariamente contenute nell’album prodotto da Glen Ballard, si aggiunge un nuovo album in acustico registrato dalla performance live che Alanis ha tenuto allo Shepherd’s Bush di Londra lo scorso marzo.

“Jagged Little Pill” ha festeggiato lo scorso 13 giugno 25 anni dalla sua pubblicazione: subito dopo la sua uscita. Di recente è stato certificato per la 17/a volta Disco di Platino da parte della RIAA, vendendo oltre 33 milioni di copie nel mondo e diventando il 16/o album più venduto negli Stati Uniti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte