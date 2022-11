Condividi l'articolo

(ANSA) – TIRANA, 16 NOV – Albania-Italia 1-3 nell’amichevole

di Tirana. Padroni di casa in vantaggio al 16′ pt con Ismajli,

quattro minuti dopo il pareggio di Di Lorenzo. Al 25′ st secondo

gol azzurro con Grifo, che poi nella ripresa ha segnato un’altra

rete e ha colpito una traversa. E’ stato quindi l’attaccante del

Friburgo, protagonista anche con il suo club in Bundesliga, il

mattatore della serata. Esordio in nazionale per Fagioli,

Pinamonti e per il giovanissimo (è del 2006) Pafundi

dell’Udinese, che ha una sola presenza in Serie A. (ANSA).



