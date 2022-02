Alberto di Monaco, Charlene sta molto meglio, spero torni presto

Condividi l'articolo

“La principessa Charlene sta molto meglio e spero che torni presto nel Principato”. E’ il laconico messaggio che il principe Alberto di Monaco ha voluto dare ai sudditi monegaschi – attraverso il giornale Monaco-Matin – sulle condizioni di salute della moglie.

Tornata in famiglia per alcuni giorni lo scorso novembre, dopo otto mesi di assenza, la principessa Charlene ha dovuto lasciare Montecarlo per andare in convalescenza in un centro specializzato dopo il rientro dal Sudafrica, dove ha subito diversi interventi chirurgici l’estate scorsa.

Da allora, i comunicati stampa del Palazzo hanno solamente ricordato l’invito della coppia principesca di continuare a “rispettare la loro privacy così come quella dei loro figli”.

Prima del messaggio a Monaco-Matin, l’ultimo bollettino sanitario emesso dal principe Alberto II risale alla vigilia di Natale. Un comunicato che evocava un recupero “incoraggiante” della principessa Charlene, che dovrebbe richiedere “ancora alcuni mesi”.



