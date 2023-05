Alcaraz vince il Madrid Open, è il 10/o titolo in carriera

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – Carlos Alcaraz ha vinto per il

secondo anno consecutivo il Madrid Open, quarto Masters 1000

stagionale. In finale ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff

6-4, 3-6, 6-3 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Una sfida

tutt’altro che semplice per Alcaraz contro il n. 65 al mondo,

primo giocatore nella storia a raggiungere la finale in un

Masters 1000 da lucky loser, che ha giocato una partita di alto

livello. Alla distanza, però, ha prevalso la qualità del

murciano.

Per Alcaraz è il decimo titolo in carriera di cui quattro

Masters 1000. (ANSA).



