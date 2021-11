Alcaraz vince Next Gen Finals, Korda battuto 3-0

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto a

Milano la quarta edizione delle Next Generation Finals, battendo

3 set a 0 l’altro finalista, lo statunitense Sebastian Korda. In

una partita a senso unico all’Allianz Cloud, il 18enne di Murcia

si è imposto con un netto 4-3, 4-2, 4-2 sul rivale e iscrive il

suo nome nell’albo d’oro dopo quelli del coreano Chung Hyeon,

del greco Stefanos Tsitsipas e dell’azzurro Jannik Sinner,

vincitore della precedente edizione, disputata nel 2019, prima

del Covid.

Lo spagnolo ha sfruttato il miglior stato di forma – nel

torneo ha perso solo un set in quattro incontri – per fare sua

la prima sfida in carriera con il più esperto statunitense, che

solo nella prima partita gli ha tenuto testa, perdendo però al

tie break. (ANSA).



